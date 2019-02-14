AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Eski Hdp Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın Paylaşımları) Bu Çirkin...
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Eski HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın paylaşımları) Bu çirkin zihniyetin mensuplarının terör örgütü adına silah taşımakla başlattıkları illegal faaliyetlerini, PKK adına tehditler savurmaya kadar taşımış olmaları ibretliktir"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Eski HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın paylaşımları) Bu çirkin zihniyetin mensuplarının terör örgütü adına silah taşımakla başlattıkları illegal faaliyetlerini, PKK adına tehditler savurmaya kadar taşımış olmaları ibretliktir"
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 07:25 Kaynak: AA
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