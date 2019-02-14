Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Eski Hdp Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın Paylaşımları) Bu Çirkin...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Eski Hdp Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın Paylaşımları) Bu Çirkin...

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Eski HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın paylaşımları) Bu çirkin zihniyetin mensuplarının terör örgütü adına silah taşımakla başlattıkları illegal faaliyetlerini, PKK adına tehditler savurmaya kadar taşımış olmaları ibretliktir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Eski HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın paylaşımları) Bu çirkin zihniyetin mensuplarının terör örgütü adına silah taşımakla başlattıkları illegal faaliyetlerini, PKK adına tehditler savurmaya kadar taşımış olmaları ibretliktir"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 07:25 Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Ömer Çelik, AK Parti, Nadir Yıldırım, Güncel
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