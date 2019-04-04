AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hiçbir Yabancı Devletin Herhangi Bir Organı ya da Açıklaması,...
11 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hiçbir yabancı devletin herhangi bir organı ya da açıklaması, Türkiye'deki seçim sürecinin sonuçlarının meşruiyetinin kaynağı değildir.
AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
, "Hiçbir yabancı devletin herhangi bir organı ya da açıklaması, Türkiye
'deki seçim sürecinin sonuçlarının meşruiyetinin kaynağı değildir. YSK, dünyadaki pek çok demokratik ülkeye model olabilecek mekanizmalara sahiptir. Gururlu bir demokrasimiz var ve saygı bekliyoruz." ifadesini kullandı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:22 Kaynak: İHA
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