Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hiçbir Yabancı Devletin Herhangi Bir Organı ya da Açıklaması,...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hiçbir Yabancı Devletin Herhangi Bir Organı ya da Açıklaması,...

11 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hiçbir yabancı devletin herhangi bir organı ya da açıklaması, Türkiye'deki seçim sürecinin sonuçlarının meşruiyetinin kaynağı değildir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hiçbir yabancı devletin herhangi bir organı ya da açıklaması, Türkiye'deki seçim sürecinin sonuçlarının meşruiyetinin kaynağı değildir. YSK, dünyadaki pek çok demokratik ülkeye model olabilecek mekanizmalara sahiptir. Gururlu bir demokrasimiz var ve saygı bekliyoruz." ifadesini kullandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:22 Kaynak: İHA

Türkiye, Ömer Çelik, AK Parti, Politika
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