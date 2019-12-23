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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(İdlib) Rejimin sivilleri hedef almasından kaygı duyuyoruz.
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(İdlib) Rejimin sivilleri hedef almasından kaygı duyuyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:48 Kaynak: İHA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(İdlib) Rejimin sivilleri hedef almasından kaygı duyuyoruz. Ayrıca orada tekrardan mülteci akını geliyor. Türkiye böyle bir yükü tek başına taşıyamaz." - ANKARA
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