AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(İdlib) Rejimin sivilleri hedef almasından kaygı duyuyoruz. - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: '(İdlib) Rejimin sivilleri hedef almasından kaygı duyuyoruz. - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(İdlib) Rejimin sivilleri hedef almasından kaygı duyuyoruz.

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(İdlib) Rejimin sivilleri hedef almasından kaygı duyuyoruz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(İdlib) Rejimin sivilleri hedef almasından kaygı duyuyoruz. Ayrıca orada tekrardan mülteci akını geliyor. Türkiye böyle bir yükü tek başına taşıyamaz." - ANKARA

Ömer Çelik, AK Parti, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:48 Kaynak: İHA
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