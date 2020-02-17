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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(İdlib) Rejimin ateşkes ihlalleri 20 bin civarına ulaşmıştır."
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(İdlib) Rejimin ateşkes ihlalleri 20 bin civarına ulaşmıştır. Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:24 Kaynak: AA
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