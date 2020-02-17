AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(İdlib) Rejimin ateşkes ihlalleri 20 bin civarına ulaşmıştır." - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: '(İdlib) Rejimin ateşkes ihlalleri 20 bin civarına ulaşmıştır.' - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(İdlib) Rejimin ateşkes ihlalleri 20 bin civarına ulaşmıştır."

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(İdlib) Rejimin ateşkes ihlalleri 20 bin civarına ulaşmıştır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(İdlib) Rejimin ateşkes ihlalleri 20 bin civarına ulaşmıştır."

Ömer Çelik, AK Parti, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:24 Kaynak: AA
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