Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(İsrail'deki işgal tartışmaları) İşgal, bir çözüm politikası değildir.
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(İsrail'deki işgal tartışmaları) İşgal, bir çözüm politikası değildir.

17 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(İsrail'deki işgal tartışmaları) İşgal, bir çözüm politikası değildir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "( İsrail'deki işgal tartışmaları) İşgal, bir çözüm politikası değildir. İşgal, Batı Şeria'nın ya da Ürdün Vadisi'nin işgali gibi yaklaşımlar, herkesin güvenliğini tehlikeye atacak, bütün barış süreçlerini sabote edecek bir yaklaşımdır. Dünyanın iki devletli çözümün altını çizerek, daha güçlü bir mesaj vermesi gerekmektedir."

Ömer Çelik, AK Parti, İsrail, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:36 Kaynak: AA
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