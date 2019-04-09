AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İstanbul Barosunun Açıklaması Vahim Bir Açıklamadır.
44 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İstanbul Barosunun açıklaması vahim bir açıklamadır.
AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
: "İstanbul
Barosunun açıklaması vahim bir açıklamadır. Hukuku temsil eden bir kurum siyasi parti gibi açıklama yapıyor."
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:16 Kaynak: İHA
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