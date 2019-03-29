AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İstikrarlı Bir Ab, Demokrasiye Bağlı Bir AB ve Çifte Standarttan Uzak...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İstikrarlı bir AB, demokrasiye bağlı bir AB ve çifte standarttan uzak bir AB, her zaman Türkiye'nin çıkarları için iyidir ama son zamanlarda maalesef bu tablodan giderek uzaklaşıyorlar.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İstikrarlı bir AB, demokrasiye bağlı bir AB ve çifte standarttan uzak bir AB, her zaman Türkiye'nin çıkarları için iyidir ama son zamanlarda maalesef bu tablodan giderek uzaklaşıyorlar."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Turist Sayısı Şubat'ta Yüzde 9,4 Arttı

İYİ Partili Yöneticinin, AK Parti Broşürü Dağıtan Gence Yaklaşımı Tepki Çekti

İyi Partili Mine Koşar'ın Alay Etmeye Çalıştığı AK Partili Yusuf Özoğul'un Paylaşımı Gönülleri Fethetti

İngiliz Parlamentosu Brexıt Anlaşmasını Üçüncü Kez Reddetti