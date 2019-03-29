AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İstikrarlı Bir Ab, Demokrasiye Bağlı Bir AB ve Çifte Standarttan Uzak...
41 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İstikrarlı bir AB, demokrasiye bağlı bir AB ve çifte standarttan uzak bir AB, her zaman Türkiye'nin çıkarları için iyidir ama son zamanlarda maalesef bu tablodan giderek uzaklaşıyorlar.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İstikrarlı bir AB, demokrasiye bağlı bir AB ve çifte standarttan uzak bir AB, her zaman Türkiye'nin çıkarları için iyidir ama son zamanlarda maalesef bu tablodan giderek uzaklaşıyorlar."
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:00 Kaynak: AA
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