Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İstikrarlı Bir Ab, Demokrasiye Bağlı Bir AB ve Çifte Standarttan Uzak...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İstikrarlı Bir Ab, Demokrasiye Bağlı Bir AB ve Çifte Standarttan Uzak...

41 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İstikrarlı bir AB, demokrasiye bağlı bir AB ve çifte standarttan uzak bir AB, her zaman Türkiye'nin çıkarları için iyidir ama son zamanlarda maalesef bu tablodan giderek uzaklaşıyorlar.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İstikrarlı bir AB, demokrasiye bağlı bir AB ve çifte standarttan uzak bir AB, her zaman Türkiye'nin çıkarları için iyidir ama son zamanlarda maalesef bu tablodan giderek uzaklaşıyorlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:00 Kaynak: AA

Türkiye, Avrupa Birliği, Ömer Çelik, AK Parti, Güncel
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