AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kanada'da Müslüman aileye yapılan saldırıya tepki gösterdi: Mesele basit bir suç eylemi değildir
08.06.2021 13:16
Kanada'nın Ontario eyaletinde Müslüman aileden 5 kişiye kaldırımda yürüdükleri esnada bir sürücü aracıyla çarpmış ve bu kazanın sonucunda aile üyelerinden 4'ü yaşamını yitirirken, 1 çocuk ise yaralandı. Konuyla ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İslam düşmanı dilin kullanılması nefret suçlarına teşvik ediyor. Bu İslam düşmanı saldırıları münferit eylemler olarak görmek çok yanıltıcıdır. Mesele basit bir suç eylemi değildir" ifadelerini kullandı.
Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Londra kentinde dün yerel saatle 20.40'da Müslüman bir aileye Hyde Park Yolu'nda kaldırımda yürüdükleri sırada bir sürücü aracı ile çarptı. Çarpmanın etkisi ile aile üyelerinden 2'si kadın toplam 4 kişi hayatını kaybederken, 1 çocuk da yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan çocuğun hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.
"İSLAM DÜŞMANI DİLİN KULLANILMASI BU SUÇLARA TEŞVİK EDİYOR"
Kanada'da 5 kişilik bir aileye yapılan saldırıyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden, "Kanada'da pazar günü beş kişilik bir aile kaldırımda yürürken bir kişinin üzerlerine aracını sürmesiyle saldırıya uğradı. Saldırıyı yapan kişinin İslamofobik saiklerle saldırıyı gerçekleştirdiği söyleniyor. Bu İslam düşmanı saldırıları münferit eylemler olarak görmek çok yanıltıcıdır. Bazı siyasilerin ve medyanın İslam düşmanı dil kullanması nefret suçlarını teşvik ediyor. Mesele sadece basit bir suç eylemi değildir. Arkasında İslam düşmanlığının teşvik edilmesiyle kirletilmiş bir atmosfer var. Nefret suçlarına prim veren siyaset ve medya dili bundan sorumludur" paylaşımında bulundu.
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