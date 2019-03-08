Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Karışımızdaki İttifakın Mimarlarından Biri, Utanmadan, Sıkılmadan...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Karışımızdaki İttifakın Mimarlarından Biri, Utanmadan, Sıkılmadan...

48 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Karışımızdaki ittifakın mimarlarından biri, utanmadan, sıkılmadan Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımıza 'terörist' dediği gibi ahlak dışı bir iftirada bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Karışımızdaki ittifakın mimarlarından biri, utanmadan, sıkılmadan Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımıza 'terörist' dediği gibi ahlak dışı bir iftirada bulundu. Cumhurbaşkanımız, devletin ve milletin birliğinin sembolüdür, ordularımızın başkomutanıdır, Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğinin sembolüdür. Bütün vatandaşların, yani cumhurun Cumhurbaşkanıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:51 Kaynak: AA

Türkiye, Ömer Çelik, AK Parti, Güncel
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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Karışımızdaki İttifakın Mimarlarından Biri, Utanmadan, Sıkılmadan...
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