AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Karışımızdaki İttifakın Mimarlarından Biri, Utanmadan, Sıkılmadan...
48 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Karışımızdaki ittifakın mimarlarından biri, utanmadan, sıkılmadan Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımıza 'terörist' dediği gibi ahlak dışı bir iftirada bulundu.
AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
: "Karışımızdaki ittifakın mimarlarından biri, utanmadan, sıkılmadan Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımıza 'terörist' dediği gibi ahlak dışı bir iftirada bulundu. Cumhurbaşkanımız, devletin ve milletin birliğinin sembolüdür, ordularımızın başkomutanıdır, Türkiye Cumhuriyeti
'nin birliğinin sembolüdür. Bütün vatandaşların, yani cumhurun Cumhurbaşkanıdır."
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:51 Kaynak: AA
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