AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Kasım Süleymani'nin öldürülmesi) Ortadoğu denklemini doğrudan... - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: '(Kasım Süleymani'nin öldürülmesi) Ortadoğu denklemini doğrudan... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Kasım Süleymani'nin öldürülmesi) Ortadoğu denklemini doğrudan...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Kasım Süleymani'nin öldürülmesi) Ortadoğu denklemini doğrudan etkileyecek sonuçlar doğurdu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "( Kasım Süleymani'nin öldürülmesi) Ortadoğu denklemini doğrudan etkileyecek sonuçlar doğurdu." - ANKARA

Kasım Süleymani, Ömer Çelik, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:30 Kaynak: İHA
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