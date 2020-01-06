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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Kasım Süleymani'nin öldürülmesi) Ortadoğu denklemini doğrudan...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Kasım Süleymani'nin öldürülmesi) Ortadoğu denklemini doğrudan etkileyecek sonuçlar doğurdu. Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:30 Kaynak: İHA
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