AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır... - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir" dedi. - ANKARA

Ömer Çelik, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:02 Kaynak: İHA
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