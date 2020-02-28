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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:02 Kaynak: İHA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir" dedi. - ANKARA
Son Dakika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var, rejimin kaybı çok büyük AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Katil rejim bu kalleşliğin hesabını en ağır biçimde verecekler CHP, TBMM'yi kapalı oturumla toplanmaya çağırdı Fahrettin Altun: Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak