AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun Tank Palet Fabrikası'na ilişkin iddiaları) Cumhurbaşkanlığı kararıyla kararname arasındaki farkın bilinmesi gerekir. Bu gizli bir kararname değildir, bir Cumhurbaşkanlığı kararıdır. Cumhurbaşkanlığı kararının birçoğu yayınlanmayabiliyor, bu da öyle bir karardır."