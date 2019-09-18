Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun Tank Palet Fabrikası'na ilişkin iddiaları)...
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun Tank Palet Fabrikası'na ilişkin iddiaları)...

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun Tank Palet Fabrikası'na ilişkin iddiaları) Cumhurbaşkanlığı kararıyla kararname arasındaki farkın bilinmesi gerekir. Bu gizli bir kararname değildir, bir Cumhurbaşkanlığı kararıdır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun Tank Palet Fabrikası'na ilişkin iddiaları) Cumhurbaşkanlığı kararıyla kararname arasındaki farkın bilinmesi gerekir. Bu gizli bir kararname değildir, bir Cumhurbaşkanlığı kararıdır. Cumhurbaşkanlığı kararının birçoğu yayınlanmayabiliyor, bu da öyle bir karardır."

tank paleti fabrikası, Ömer Çelik, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:46 Kaynak: AA
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