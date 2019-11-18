Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "KKTC bayrağına yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle...
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'KKTC bayrağına yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "KKTC bayrağına yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "KKTC bayrağına yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "KKTC bayrağına yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi. - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:18 Kaynak: İHA
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