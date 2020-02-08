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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "KKTC Cumhurbaşkanlığı makamı son derece saygın ve onurlu bir makamdır.
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "KKTC Cumhurbaşkanlığı makamı son derece saygın ve onurlu bir makamdır.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:43 Kaynak: İHA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "KKTC Cumhurbaşkanlığı makamı son derece saygın ve onurlu bir makamdır. Fakat bu makamda oturan sayın Akıncı'nın yaptığı açıklamalar Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Kıbrıs Türkü'nün haklı davasına karşı saygısız ifadelerle doludur" dedi. - ANKARA
Son Dakika İletişim Başkanı Altun: Türk milleti, Mustafa Akıncı'ya haddini bildirecek Çin'in ekonomik büyümesi koronavirüs sebebiyle yavaşlarsa, milli geliri artacak tek ülke Türkiye olacak KKTC Başbakanı Tatar'dan da Akıncı'ya tepki: Temelsiz açıklamaları Rumları sevindirdi Bahçeli'den "Türkiye'ye bağlanmak korkunç" diyen KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı