AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Libya ile mutabakat) Siz herhangi bir şekilde sadece sınırlarınıza... - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: '(Libya ile mutabakat) Siz herhangi bir şekilde sadece sınırlarınıza... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Libya ile mutabakat) Siz herhangi bir şekilde sadece sınırlarınıza...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Libya ile mutabakat) Siz herhangi bir şekilde sadece sınırlarınıza kapanarak milli çıkarlarınızı koruyamazsınız. Dostlarınızı korumak zorundasınız, müttefiklerinizi korumak zorundasınız."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " (Libya ile mutabakat) Siz herhangi bir şekilde sadece sınırlarınıza kapanarak milli çıkarlarınızı koruyamazsınız. Dostlarınızı korumak zorundasınız, müttefiklerinizi korumak zorundasınız."

Ömer Çelik, AK Parti, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 06:10 Kaynak: AA
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