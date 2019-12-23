Son Dakika › Politika › AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: '(Libya ile yapılan mutabakat muhtırası) Türkiye, Akdeniz'de örülmeye... - Son Dakika
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Libya ile yapılan mutabakat muhtırası) Türkiye, Akdeniz'de örülmeye...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Libya ile yapılan mutabakat muhtırası) Türkiye, Akdeniz'de örülmeye çalışılan duvarı bu şekilde yok etmiştir. Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:22 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: Trump, Türkiye yaptırımlarını önlemek için devreye girdi Yerli otomobilde yeni ayrıntı! Silüeti ortaya çıktı Çipras'tan dikkat çeken Türkiye itirafı: Ege'de sıcak temastan korkuyordum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye, Müslüman bir ülke olduğu için AB'ye alınmıyor