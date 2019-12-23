AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Libya ile yapılan mutabakat muhtırası) Türkiye, Akdeniz'de örülmeye... - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: '(Libya ile yapılan mutabakat muhtırası) Türkiye, Akdeniz'de örülmeye... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Libya ile yapılan mutabakat muhtırası) Türkiye, Akdeniz'de örülmeye...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Libya ile yapılan mutabakat muhtırası) Türkiye, Akdeniz'de örülmeye çalışılan duvarı bu şekilde yok etmiştir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " (Libya ile yapılan mutabakat muhtırası) Türkiye, Akdeniz'de örülmeye çalışılan duvarı bu şekilde yok etmiştir."

Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Trump, Türkiye yaptırımlarını önlemek için devreye girdi
Yerli otomobilde yeni ayrıntı! Silüeti ortaya çıktı Çipras'tan dikkat çeken Türkiye itirafı: Ege'de sıcak temastan korkuyordum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye, Müslüman bir ülke olduğu için AB'ye alınmıyor

Son Dakika Haberleri
00:30 Kütahya'daki gıda zehirlenmesi - Son Dakika Haber
00:26 Dışişleri Bakanlığı, Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının yakılmasına tepki gösterdi - Son Dakika Haber
00:24 Aksoy'dan, Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının kundaklanmasına ilişkin açıklama - Son Dakika Haber
00:18 23 Aralık 2019 Haberleri - Son Dakika Haber
00:05 "Ölüme gidiyorum" dedi, yaralı bulundu - Son Dakika Haber
23:07 Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a destek: Mansur Yavaş yalnız değildir - Son Dakika Haber
22:39 Çipras'tan dikkat çeken Türkiye itirafı: Ege'de sıcak temastan korkuyordum - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 00:37:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Libya ile yapılan mutabakat muhtırası) Türkiye, Akdeniz'de örülmeye... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]