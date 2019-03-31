Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Malatya'daki Seçim Kavgası) Türkiye'nin Her Tarafındaki...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Malatya'daki Seçim Kavgası) Türkiye'nin Her Tarafındaki...

36 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Malatya'daki seçim kavgası) Türkiye'nin her tarafındaki kardeşlerimiz, vatandaşlarımız, lütfen bu şekilde, böyle çatışma çıkaracak kavga ya da benzeri olaylara sebebiyet verecek olaylardan uzak duralım.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Malatya'daki seçim kavgası) Türkiye'nin her tarafındaki kardeşlerimiz, vatandaşlarımız, lütfen bu şekilde, böyle çatışma çıkaracak kavga ya da benzeri olaylara sebebiyet verecek olaylardan uzak duralım. Herhangi bir şekilde bugüne daha fazla acı karışmasını istemiyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:22 Kaynak: AA

Türkiye, Ömer Çelik, AK Parti, Malatya, Politika
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