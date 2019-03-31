AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Malatya'daki Seçim Kavgası) Emniyet ve Savcılık Ortak Bir Çalışmayla...
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Malatya'daki seçim kavgası) Emniyet ve savcılık ortak bir çalışmayla bu işin sorumlularının açığa çıkarılması için bir çalışma yürütecek, netice itibarıyla sorumlu olan kimse mutlaka cezalandırılacaktır.
AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
: "( Malatya
'daki seçim kavgası) Emniyet ve savcılık ortak bir çalışmayla bu işin sorumlularının açığa çıkarılması için bir çalışma yürütecek, netice itibarıyla sorumlu olan kimse mutlaka cezalandırılacaktır."
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:22 Kaynak: AA
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