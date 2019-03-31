Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Malatya'daki Seçim Kavgası) Emniyet ve Savcılık Ortak Bir Çalışmayla...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Malatya'daki Seçim Kavgası) Emniyet ve Savcılık Ortak Bir Çalışmayla...

34 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Malatya'daki seçim kavgası) Emniyet ve savcılık ortak bir çalışmayla bu işin sorumlularının açığa çıkarılması için bir çalışma yürütecek, netice itibarıyla sorumlu olan kimse mutlaka cezalandırılacaktır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "( Malatya'daki seçim kavgası) Emniyet ve savcılık ortak bir çalışmayla bu işin sorumlularının açığa çıkarılması için bir çalışma yürütecek, netice itibarıyla sorumlu olan kimse mutlaka cezalandırılacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:22 Kaynak: AA

Ömer Çelik, AK Parti, Malatya, Politika
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