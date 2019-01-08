Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Manifestomuzu 31 Ocak Tarihinde Açıklayacağız."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Manifestomuzu 31 Ocak Tarihinde Açıklayacağız."

1 saat önce

IHAAW181652-GEN/08-01-2019- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Manifestomuzu 31 Ocak tarihinde açıklayacağız." 08.01.2019 18: 16: 52 TSI NNNN.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
IHAAW181652-GEN/08-01-2019

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Manifestomuzu 31 Ocak tarihinde açıklayacağız." 08.01.2019 18: 16: 52 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:22 Kaynak: İHA

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