AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Manifestomuzu 31 Ocak Tarihinde Açıklayacağız."
1 saat önce
IHAAW181652-GEN/08-01-2019- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Manifestomuzu 31 Ocak tarihinde açıklayacağız." 08.01.2019 18: 16: 52 TSI NNNN.
IHAAW181652-GEN/08-01-2019
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
: "Manifestomuzu 31 Ocak tarihinde açıklayacağız." 08.01.2019 18: 16: 52 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:22 Kaynak: İHA
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