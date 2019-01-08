AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP ile Ortak Miting Konusuna Olumlu Baktıklarını Ancak Takdirin Genel...
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP ile ortak miting konusuna olumlu baktıklarını ancak takdirin Genel Başkanlarda olduğunu söyledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
, MHP
ile ortak miting konusuna olumlu baktıklarını ancak takdirin Genel Başkanlarda olduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:18 Kaynak: AA
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