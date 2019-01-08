Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP ile Ortak Miting Konusuna Olumlu Baktıklarını Ancak Takdirin Genel...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP ile Ortak Miting Konusuna Olumlu Baktıklarını Ancak Takdirin Genel...

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP ile ortak miting konusuna olumlu baktıklarını ancak takdirin Genel Başkanlarda olduğunu söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP ile Ortak Miting Konusuna Olumlu Baktıklarını Ancak Takdirin Genel..., System.String[]
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP ile ortak miting konusuna olumlu baktıklarını ancak takdirin Genel Başkanlarda olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:18 Kaynak: AA

MHP, Ömer Çelik, Politika
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