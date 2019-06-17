"AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: - "Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, ahlaksız ve...
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"AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, ahlaksız ve hukuksuz darbe sonrasında cuntanın güdümündeki mahkeme salonlarında yargılanıyordu.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:01 Kaynak: AA
"AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
:
" Mısır
'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
, ahlaksız ve hukuksuz darbe sonrasında cuntanın güdümündeki mahkeme salonlarında yargılanıyordu. Mahkeme salonunda şehit oldu. Şehit Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyoruz."
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