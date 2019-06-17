Son Dakika Haberleri: "AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: - "Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, ahlaksız ve...
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"AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: - "Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, ahlaksız ve...

1 saat önce

"AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, ahlaksız ve hukuksuz darbe sonrasında cuntanın güdümündeki mahkeme salonlarında yargılanıyordu.

"AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
" Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, ahlaksız ve hukuksuz darbe sonrasında cuntanın güdümündeki mahkeme salonlarında yargılanıyordu. Mahkeme salonunda şehit oldu. Şehit Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:01 Kaynak: AA
Ömer Çelik, AK Parti, Mısır, Muhammed Mursi, Güncel
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