Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu - Son Dakika

Kızların tekme, tokat ve bıçaklı kavgası kameralara yansıdı

Son Dakika: Koronavirüs riski yüksek/çok yüksek illerde 5, 6 ve 7. sınıflarda yüz yüze sınavlar 3 Mayıs'a ertelendi

Türkiye, Hollanda'yı 4-2 yendi ve gruptaki ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı

Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi