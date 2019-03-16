Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Muğla'da

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Muğla'da

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen Memur-Sen Genişletilmiş İl Divan Toplantısında konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen Memur-Sen Genişletilmiş İl Divan Toplantısında konuştu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:14 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ömer Çelik, AK Parti, Politika
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