AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Muğla'da
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen Memur-Sen Genişletilmiş İl Divan Toplantısında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:14 Kaynak: AA
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