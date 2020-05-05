AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası açıklamalarda bulundu - - Son Dakika

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası açıklamalarda bulundu -
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası açıklamalarda bulundu - ( TAMAMI FTP'DE)
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 06:07 Kaynak: DHA
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