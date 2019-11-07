AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini inciten olayları hassasiyetle takip ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:11 Kaynak: İHA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini inciten olayları hassasiyetle takip ediyoruz." - ANKARA
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