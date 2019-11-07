Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini...
Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini inciten olayları hassasiyetle takip ediyoruz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini inciten olayları hassasiyetle takip ediyoruz." - ANKARA

Ömer Çelik, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:11 Kaynak: İHA
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