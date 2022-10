AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK PENDİK'TE GENÇLERLE BULUŞTU

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye' kampanyası kapsamında Pendik'te gençlerle bir araya geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'İlk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması' kampanyası kapsamında Pendik'te bulunan Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gençlerle buluştu. Gençler, Çelik'i meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı. Konuşması sonrası Ömer Çelik'e, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin tarafından Pendikspor Kulübü forması hediye edildi.

Programda konuşma yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanımız son 2 gün içerisinde Asya'nın güvenlik mimarisini temsil eden bir toplantıda yine dünyanın önemli devlet başkanlarıyla bir araya geldi. Dünyanın her tarafındaki krizlerle ilgili Türkiye'mizin vizyonlu, dış politikamızın ilkelerini herkesle paylaştı. Dünyanın her tarafındaki insanların iyiliği ve güzel bir geleceğe sahip olması için siyaset üreten bir Türkiye'nin, bütün dünyanın gözü önünde bir cazibe merkezi olduğunu görüyorsunuz. Arkasından biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın Putin ile yaptığı görüşme sonrasında Türkiye'nin bir enerji üssü olma, bir enerji merkezi olma statüsünü daha da güçlendiren bir takım açıklamalar yaptı. Türkiye'nin bir gaz üssü olması ve karşı karşıya kaldığımız tahıl krizinden Avrupa'nın özellikle etkilendiği gaz krizine kadar bütün bu çözümler için Türkiye'nin ne kadar merkezi bir durumda olduğunu gördük. Peki karşımızdaki muhalefetin son 2 gün içerisindeki gündemi neydi, onlar neyle gündeme geldiler. Onlar, Kılıçdaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 saat ortadan kaybolmasıyla gündeme geldi. Şimdi bir tarafta dünyanın her tarafıyla ilgili barış projesini ortaya koyan ve bu dirayetli taşıyan Recep Tayyip Erdoğan var. Cumhur İttifakı var. AK Parti var. Gece gündüz bu eleştirileri yaparak ortaya çıkanların ise çıktıkları biz gezide kendi götürdükleri gazetecilerden bile saklanan 8 saat boyunca ortadan kaybolan bir gündemleri var. Onun için buraya toplanan arkadaşların, yaptıkları programda bile 8 saat ortadan kaybolanlara oy vermenin aslında oyların da kayıp olması anlamına geldiğini bildikleri için bir kere daha 2023 seçimlerinde Türkiye'nin geleceğine damga vuracak bu seçimlerde milletimizin desteğiyle Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçmek üzere bir irade koymak üzere burada bulunduklarını görüyorum dedi.