AK Parti'li Çelik'ten 'Gülşen'e tepki: Nefret suçu ve insanlık ayıbı - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Çelik'ten 'Gülşen'e tepki: Nefret suçu ve insanlık ayıbı

25.08.2022 10:46
AK Parti'li Çelik'ten 'Gülşen'e tepki: Nefret suçu ve insanlık ayıbı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik sözleriyle ilgili, "Toplumun belirli bir kesimini 'sapıklık' iddiası ile hedef almak ve Türkiye'yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik sözleriyle ilgili, "Toplumun belirli bir kesimini 'sapıklık' iddiası ile hedef almak ve Türkiye'yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır. Bu nefret zihniyeti ülkemizde asla zemin bulamaz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, şarkıcı Gülşen'in sahnede kullandığı, imam hatiplilere yönelik sözlerine Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. AK Parti'li Çelik, açıklamasında, "Nefret üretmek bir sanat dalı değildir. Nefret yaymak bir sanatçı faaliyeti değildir. Toplumun belirli bir kesimini 'sapıklık' iddiası ile hedef almak ve Türkiye'yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır. Bu çarpık zihniyetin mazide kaldığını düşünüyorduk. Ancak farklı kisveler altında sürdüğünü görüyoruz. Bu nefret zihniyeti ülkemizde asla zemin bulamaz. Nefrete karşı insanlık değerlerini savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık onuru her türlü nefretin üstündedir" dedi.


YORUMLAR
500
Gülşen'in 'imam hatip' sözlerine AK Parti'den sert tepki: Türkiye'yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır Gülşen'in 'imam hatip' sözlerine AK Parti'den sert tepki: Türkiye'yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyeleri şarkıcı Gülşen'in ifadelerini kınadı ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyeleri şarkıcı Gülşen'in ifadelerini kınadı ŞARKICI GÜLŞEN GÖZALTINA ALINDI (1) ŞARKICI GÜLŞEN GÖZALTINA ALINDI (1)
Kaynak: DHA

Numan Kurtulmuş, Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, Gülşen, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'li Çelik'ten 'Gülşen'e tepki: Nefret suçu ve insanlık ayıbı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
16:46 Şampiyonlar Ligi kuraları bugün İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşecek! İşte devlerin gruplarının seçileceği torbalar
16:35 Şarkıcı Harika Avcı'nın hastanede ismini gizleyerek siroz tedavisi gördüğü iddia edildi
16:00 Fenerbahçe taraftarı bunu duymasın! Miha Zajc için kesenin ağzını açtılar
15:56 Bakanlıktan izin çıktı! Çin, sürücüsüz taksi döneminde
15:50 Arasının bozuk olduğu babası İbrahim Tatlıses'in kaza yaşadığını yere giden Ahmet Tatlı: İnsanın yüreğine oturuyor, Rabbim bir daha yaşatmasın
15:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın restine rest: Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz
15:36 CHP'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında ilk açıklama: Maksadını aşmış bir espri
15:34 Trabzonspor'un eski futbolcusu Yusuf Yazıcı hakkında bomba gelişme
15:22 Gülşen, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 17:18:41. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'li Çelik'ten 'Gülşen'e tepki: Nefret suçu ve insanlık ayıbı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement