AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Şeffaflıktan Yanayız, Her Oyun Sandığa Yansımasından Yanayız. AK...
34 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Şeffaflıktan yanayız, her oyun sandığa yansımasından yanayız. AK Parti'nin hiçbir oyunun zayi olamamasını sağlayacağız. Hiçbir vatandaşımız bir kavganın tarafı olmasın.
AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
, "Şeffaflıktan yanayız, her oyun sandığa yansımasından yanayız. AK Parti'nin hiçbir oyunun zayi olamamasını sağlayacağız. Hiçbir vatandaşımız bir kavganın tarafı olmasın. Hepimiz demokrasinin tarafındayız" dedi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:24 Kaynak: İHA
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