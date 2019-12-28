AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Somali'deki saldırı) Orası önemli ve dost bir ülke, yalnız... - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: '(Somali'deki saldırı) Orası önemli ve dost bir ülke, yalnız... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Somali'deki saldırı) Orası önemli ve dost bir ülke, yalnız...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Somali'deki saldırı) Orası önemli ve dost bir ülke, yalnız bırakılmayacak.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "( Somali'deki saldırı) Orası önemli ve dost bir ülke, yalnız bırakılmayacak."

Ömer Çelik, AK Parti, Somali, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 06:12 Kaynak: AA
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