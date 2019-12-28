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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Somali'deki saldırı) Orası önemli ve dost bir ülke, yalnız...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin il başkanlığı binasında gazetecilere açıklamada bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 06:56 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin il başkanlığı binasında gazetecilere açıklamada bulundu.
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