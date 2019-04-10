Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sosyal Medya Üzerinden Bazı Karanlık Tipler Yurt Dışından Provokasyon...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sosyal Medya Üzerinden Bazı Karanlık Tipler Yurt Dışından Provokasyon...

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sosyal medya üzerinden bazı karanlık tipler yurt dışından provokasyon çağrısı yapmaya devam ediyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sosyal medya üzerinden bazı karanlık tipler yurt dışından provokasyon çağrısı yapmaya devam ediyor" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:44 Kaynak: İHA
Ömer Çelik, AK Parti, Politika
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