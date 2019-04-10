AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sosyal Medya Üzerinden Bazı Karanlık Tipler Yurt Dışından Provokasyon...
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sosyal medya üzerinden bazı karanlık tipler yurt dışından provokasyon çağrısı yapmaya devam ediyor" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sosyal medya üzerinden bazı karanlık tipler yurt dışından provokasyon çağrısı yapmaya devam ediyor" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:44 Kaynak: İHA
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