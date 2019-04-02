AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Süreç Hukuk İçerisinde Yürütülmektedir, Panik Atağa Gerek Yoktur.
42 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Süreç hukuk içerisinde yürütülmektedir, panik atağa gerek yoktur.
AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
, "Süreç hukuk içerisinde yürütülmektedir, panik atağa gerek yoktur. Herkes rahat olsun, sürece ve sonuca saygı göstereceğiz" dedi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:18 Kaynak: İHA
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