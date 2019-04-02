Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Süreç Hukuk İçerisinde Yürütülmektedir, Panik Atağa Gerek Yoktur.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Süreç Hukuk İçerisinde Yürütülmektedir, Panik Atağa Gerek Yoktur.

42 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Süreç hukuk içerisinde yürütülmektedir, panik atağa gerek yoktur.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Süreç hukuk içerisinde yürütülmektedir, panik atağa gerek yoktur. Herkes rahat olsun, sürece ve sonuca saygı göstereceğiz" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:18 Kaynak: İHA

Ömer Çelik, AK Parti, Politika
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