AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Sürecin Patronu Ysk'dır"
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Sürecin patronu YSK'dır" " Her oyun sandığa yansımasından yanayız"ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi.
AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
: "Sürecin patronu YSK'dır"
" Her oyun sandığa yansımasından yanayız"
ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:37 Kaynak: İHA
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