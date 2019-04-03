Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Sürecin Patronu Ysk'dır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Sürecin Patronu Ysk'dır"

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Sürecin patronu YSK'dır" " Her oyun sandığa yansımasından yanayız"ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Sürecin patronu YSK'dır"
" Her oyun sandığa yansımasından yanayız"

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:37 Kaynak: İHA

Ömer Çelik, AK Parti, Politika
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