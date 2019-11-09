AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "10 Kasım" mesajı
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla anma mesajını paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:34 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla anma mesajını paylaştı.
Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Bağımsızlığımız ve özgürlüğümüz için eşsiz fedakarlıklarda bulunan şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."
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