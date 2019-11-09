Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "10 Kasım" mesajı
Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten '10 Kasım' mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "10 Kasım" mesajı

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla anma mesajını paylaştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla anma mesajını paylaştı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Bağımsızlığımız ve özgürlüğümüz için eşsiz fedakarlıklarda bulunan şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Mustafa Kemal Atatürk, Ömer Çelik, 10 Kasım, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:34 Kaynak: AA
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