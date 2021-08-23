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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Afgan mülteci kampı" tepkisi: Türkiye'ye sormadan yapılan açıklamalar yok hükmündedir - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Afgan mülteci kampı" tepkisi: Türkiye'ye sormadan yapılan açıklamalar yok hükmündedir

23.08.2021 18:48
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İngiltere'nin Türkiye'de mülteci kampı kurma planları olduğuna yönelik tartışmalar üzerine, "Türkiye'nin bir tane daha fazla mülteci alacak bu yükü kaldıracak kapasitesi yoktur. Türkiye toplama kampı değildir, burası yol geçen hanı da değildir. Türkiye'ye sormadan yapılan açıklamaların hepsi yok hükmündedir" sözlerini söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı açıklamalarda Afganistan'daki son gelişmeleri ve sığınmacı sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, "Türkiye bir toplama kampı, göçmen kampı değildir. Burası yol geçen hanı da değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarına hakimdir" dedi.

"YIL BİTMEDEN 252 MİLYON FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURACAĞIZ"

AK Parti'nin MKYK toplantısıyla ilgili açıklama yapan Çelik şunları söyledi:

Bugün afetlerle ilgili yapılacak olanlar MKYK toplantısında geniş bir şekilde yer aldı. Ne tür tedbirler alınması gerektiğiyle ilgili değerlendirmeler yapılacak. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız toplantını açılışında kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

Ne zaman orman yangını olsa buralara tesis yapılacağına yönelik asılsız iddialar ortaya atılıyor. Anayasa gereği buralar korunacaktır. Yıl bitmeden 252 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Yangın sonrası bir de sel felaketiyle karşılaştık. Bazı noktalara bir yıllık yağış birkaç günde düştü.

Salgınla mücadelede hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmı aşı olmayanlar. Her meselede olduğu gibi burada da gerçek konu üzerinden tartışma yapmak gerekir. Canları korumak için bu en önemli konudur.

"AFGANİSTAN'DA KADIN HAKLARINA RİAYET GİBİ KONULAR YAKIN TAKİBİMİZDE"

Afganistan'daki durumu yakından takip ediyoruz. Şu anda dünyanın gündeminde. Taliban ülkenin fiilen tek hakimi haline geldi. Cumhurbaşkanımız çok yönlü bir diplomasi yürütüyor. Verdiği temel mesaj Afganistan'da kapsayıcı bir modelin ortaya çıkmasıdır. İnsan haklarına, kadın haklarına riayet gibi konuların yakın takibimizde olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Afgan halkı yalnız bırakılmamalıdır. Afganistan tekrar kendi haline bırakılırsa bugün gidenler 5 yıl sonra tekrar dönmek zorunda kalacak.

Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı göç dalgası ile tartışmalar var. Sığınmacı düşmanlığı diye nitelendirilebilecek bir yaklaşım ortaya konulmamalı. Muhalefetin sırf iktidarı eleştirmek adına Avrupa'nın aşırı sağcılarının kullandığı ifadeleri görüyoruz. Kim ırkçı bir dil kullanırsa kendi toplumuna büyük zarar verir. Rahatsızlığınızı ifade edin ama dengeyi iyi gözetmek gerekiyor.

"TÜRKİYE TOPLAMA KAMPI DEĞİLDİR"

Türkiye'nin bir tane daha fazla mülteci alacak bu yükü kaldıracak kapasitesi yoktur. Türkiye toplama kampı değildir, burası yol geçen hanı da değildir. Türkiye'ye sormadan yapılan açıklamaların hepsi yok hükmündedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarına hakimdir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Afgan mülteci kampı tepkisi: Türkiye'ye sormadan yapılan açıklamalar yok hükmündedir

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Afgan mülteci kampı' tepkisi: Türkiye'ye sormadan yapılan açıklamalar yok hükmündedir - Son Dakika


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