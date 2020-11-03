AK Partili Çelik: CHP sözcüsü, çirkin ve ahlak dışı bir yalana imza attı - Son Dakika

AK Partili Çelik: CHP sözcüsü, çirkin ve ahlak dışı bir yalana imza attı

03.11.2020 11:57
AK Partili Çelik: CHP sözcüsü, çirkin ve ahlak dışı bir yalana imza attı, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Sözcüsü, Cumhurbaşkanımız hakkında konuşurken 'bebekler enkaz altındayken müzik çaldırıyor' diyerek, çirkin ve ahlak dışı bir yalana imza attı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Sözcüsü, Cumhurbaşkanımız hakkında konuşurken 'bebekler enkaz altındayken müzik çaldırıyor' diyerek, çirkin ve ahlak dışı bir yalana imza attı. Bu çirkin yalanı şiddetle kınıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yine örgütlü bir CHP iftirası ile karşı karşıya olduklarını bildirdi. Çelik, "Cumhurbaşkanımızın deprem bölgesini ziyaret görüntülerini FETÖ'cü hesaplar müzik montajlayıp servis etti. Sayın Cumhurbaşkanımızı FETÖ'cü hesaplar yalan ve montajla hedef aldı. Bu yalanlar CHP kürsüsünden kamuoyuyla paylaşıldı. CHP Sözcüsü, Cumhurbaşkanımız hakkında konuşurken 'bebekler enkaz altındayken müzik çaldırıyor' diyerek, çirkin ve ahlak dışı bir yalana imza attı. Bu çirkin yalanı şiddetle kınıyoruz. Bu ahlak dışı yalanı lanetliyoruz" dedi.

'CHP YÖNETİMİ, ÖZÜR DİLEMELİDİR'Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremin olduğu ilk andan itibaren tüm devlet imkanlarını İzmir için seferber ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İzmir'e giderek sahadaki ekiplerin yanında yer alan Sayın Cumhurbaşkanımıza bu şekilde dil uzatılması CHP'nin yalan siyasetinin son örneğidir. CHP yönetimi siyasi montaja uygun her türlü siyasi operasyona elverişli bir yapıya dönüşmüştür. CHP Yöneticilerinin Türkiye karşıtlarıyla işbirliği zincirine yeni bir halka daha eklenmiştir. Yalan siyasetinin başka bir izahı olamaz. Uzun süredir CHP yönetiminin siyasi rekabet değil husumet peşinde olduğunu vurguluyoruz. CHP yönetiminin husumetinin, depremzede evlatlarımızı yalanlarına alet edecek seviyeye düşmesi, tüm insani değerlere hakarettir. CHP'nin yaptığı kesinlikle siyasi muhalefet değildir ve afet anında tüm kurum ve kuruluşlarıyla harekete geçen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çabalarına da saygısızlıktır. CHP yönetimi, FETÖ'cülerin yalanlarını kürsüden dillendirmeleriyle yüzleşmeli ve herkesten özür dilemelidir."


AK Partili Çelik: CHP sözcüsü, çirkin ve ahlak dışı bir yalana imza attı

Cumhuriyet Halk Partisi, Ömer Çelik, AK Parti, Müzik, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Partili Çelik: CHP sözcüsü, çirkin ve ahlak dışı bir yalana imza attı - Son Dakika


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