AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten FETÖ'yle mücadele paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten FETÖ'yle mücadele paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten FETÖ'yle mücadele paylaşımı Açıklaması

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanımızla FETÖ terör örgütünü yan yana zikretmesi ahlaken ve siyaseten iflastır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten FETÖ'yle mücadele paylaşımı Açıklaması, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanımızla FETÖ terör örgütünü yan yana zikretmesi ahlaken ve siyaseten iflastır." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Partisinin Grup Toplantısı'ndaki sözlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Darbe girişiminin olduğu gece FETÖ terör örgütünün en büyük hedefi Cumhurbaşkanımızdı. Bugün Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanımızla FETÖ terör örgütünü yan yana zikretmesi ahlaken ve siyaseten iflastır." değerlendirmesinde bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın duruşu sayesinde, FETÖ terör örgütü amaçlarına ulaşamamıştır. FETÖ'nün hedef aldığı Cumhurbaşkanımızı aynı şekilde Kılıçdaroğlu da hedef almaktadır. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile mücadele konusunda ters istikamette hareket ettiği bugün daha net görülmüştür."

FETÖ ile sonuna kadar, kesintisiz ve tavizsiz mücadelenin bir devlet kararı olduğunu vurgulayan Çelik, paylaşımında şu mesajı verdi:

"Bu mücadelenin en büyük gücü devlet başkanı olarak Cumhurbaşkanımızdır. FETÖ kendisi için en büyük engel olarak Cumhurbaşkanımızı görürken, Kılıçdaroğlu sistematik yalanlarla Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Son haftalarda yapılan açıklamaların Türkiye'ye geçmişte çok acılar çektirmiş köhne vesayeti yeniden canlandırma amacı taşıdığını görüyoruz. Farklı aktörler aynı köhne vesayet denklemini canlandırmak için paslaşıyorlar. Bunlar, FETÖ ile mücadele etiketi altında başka bir vesayeti diriltme peşindeler.

Cumhurbaşkanımıza bu yüzden saldırıyorlar. Demokrasimizi öteden beri tehdit eden zihniyetin farklı yüzleri var. Bu yüzlerden çok çirkin olan birinin yeniden sahne alma çabalarını görüyoruz. Bu çevrelerin amacını net görüyoruz. FETÖ terör örgütü ile mücadele adı altında, bu örgütle gerçek mücadelenin öncüsü olan Cumhurbaşkanımıza saldırmak başka niyetlerin göstergesidir. Yönteminizi tanıyoruz. Maksadınızı biliyoruz. Niyetinizin farkındayız. Biz aziz milletimizin büyük değeri olan demokrasimizi her türlü terör örgütüne ve vesayet zihniyetine karşı korumaya ve güçlendirmeye devam edeceğiz."

Ömer Çelik, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:58 Kaynak: AA
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