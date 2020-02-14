AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten öğrencilere tavsiye - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten öğrencilere tavsiye - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten öğrencilere tavsiye

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da katıldığı bir açılış ve temel atma töreninde öğrencilere, "Dünyaya bakışta genel bir problem var. Bu genel problemi gidermenin yolu da sizin yürüdüğünüz yol olacak.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten öğrencilere tavsiye, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da katıldığı bir açılış ve temel atma töreninde öğrencilere, "Dünyaya bakışta genel bir problem var. Bu genel problemi gidermenin yolu da sizin yürüdüğünüz yol olacak. Sizin yürüdüğünüz yol, ne kadar insana, bilimsel bilgiye dayanan ne kadar insan şerefini yücelten bir yol olursa insanlığa o kadar katkısı olacak" dedi.


Çukurova Üniversitesinde öğrenci yurtlarının temel atma töreniyle, Eczacılık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ek Hizmet Binası, Yumurtalık Meslek Yüksekokulu, Teknokent İdare Binası-Kuluçka Merkezi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kuzey Çarşı, Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Ek Arşiv Binası ve Bakım İşletme Binası-Atölyelerinin temel atma töreni düzenlendi.


Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, katılan herkese teşekkür etti.


"Sevgililer gününüz kutlu olsun"


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı konuşmada, salondakilerin sevgililer gününü kutlarken, "Dünyayı bu kadar kötü hale getirenler kim derseniz onlar sevginin kıymetini bilmeyip sevgiden nasibini alamayanlar. Geçenlerde İdlib'te askeri operasyon yapılırken bir Mehmetçik görüntüsünü gördünüz. Bir yandan operasyon yaparken bir yandan da soğukta kalmış köpek yavrusu görüyor. O köpek yavrusunu soğuktan korumaya çalışıyor sırt çantasına alıyor. O askerin sevgililer günü kutlu olsun. Büyük işler yaparız. Büyük bir milletiz ama esas olan insana verdiğimiz kıymetin büyümesi ve yücelmesidir" diye konuştu.


"Üniversiteler mutlu olmalı"


Yurtların önemini de vurgulayan Çelik, terör örgütlerinin yurtlara sızdığını belirterek, "Yurtlar üzerinde bir takım terör örgütlerinin ülkemize nasıl nüfus etmeye çalıştıklarını gördük. O nedenle yurtlara hepimiz el atıyoruz. Üniversitenin mutluluğunu her türlü siyasetin öncesinde değerlendirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.


Öte yandan Çelik, bir milletin kültür hayatının kalıcı olduğunu söyleyerek, "Kültür bir milletin sorun çözme kavramının temelidir. Kültürün gücü devletlerin gücünü de aşar" açıklamasını yaptı.


"Doğanın dengesi bozuldu"


Öğrencilere de tavsiyelerde bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, daha sonra şunları kaydetti:


"Bakın insan doğanın dengesinden kaçamıyor. Doğanın dengesi bozuldu. Fırtına, yağmur geldi en son silahlarla Avustralya'da maliyeti azaltmak için develeri öldürmeye kalktılar. 10 bin tanesini öldürdüler. Dünyaya bakışta genel bir problem var. Bu genel problemi gidermenin yolu da sizin yürüdüğünüz yol olacak. Sizin yürüdüğünüz yol, ne kadar insana, bilimsel bilgiye dayanan ne kadar insan şerefini yücelten bir yol olursa insanlığa o kadar katkısı olacak."


Adana Valisi Mahmut Demirtaş da, Çukurova Üniversitesi'nin Türkiye açısından çok önemli olduğunu vurguladı.


Konuşmaların ardından protokol üyeleri öğrencilerle birlikte butona basıp temel atmayı gerçekleştirdi ve açılışı yapılan yerlerin kurdelesi kesildi. Düzenlenen programa kent protokolünün yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı. - ADANA

Ömer Çelik, AK Parti, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:15 Kaynak: İHA
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