Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Termik santrallere baca filtresi) Cumhurbaşkanı Erdoğan yasayı veto...
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: '(Termik santrallere baca filtresi) Cumhurbaşkanı Erdoğan yasayı veto... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Termik santrallere baca filtresi) Cumhurbaşkanı Erdoğan yasayı veto...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Termik santrallere baca filtresi) Cumhurbaşkanı Erdoğan yasayı veto etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Termik santrallere baca filtresi) Cumhurbaşkanı Erdoğan yasayı veto etti." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Ömer Çelik, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:06 Kaynak: İHA
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Cumhurbaşkanının veto ettiği düzenlemeyle ilgili gerekçeli açıklama geldi
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