AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Terörle mücadelede, bütün dünyadan duymadığımız tenkitleri... - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Terörle mücadelede, bütün dünyadan duymadığımız tenkitleri... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Terörle mücadelede, bütün dünyadan duymadığımız tenkitleri...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Terörle mücadelede, bütün dünyadan duymadığımız tenkitleri Türkiye'nin içinde bazı siyasi partilerden duymak son derece üzüntü vericidir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Terörle mücadelede, bütün dünyadan duymadığımız tenkitleri Türkiye'nin içinde bazı siyasi partilerden duymak son derece üzüntü vericidir."

Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:46 Kaynak: AA
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