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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Terörle mücadelede, bütün dünyadan duymadığımız tenkitleri...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Terörle mücadelede, bütün dünyadan duymadığımız tenkitleri Türkiye'nin içinde bazı siyasi partilerden duymak son derece üzüntü vericidir.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:46 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Terörle mücadelede, bütün dünyadan duymadığımız tenkitleri Türkiye'nin içinde bazı siyasi partilerden duymak son derece üzüntü vericidir."
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