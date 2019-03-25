Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye Olarak Sonuna Kadar Bu Kararın Karşısında Olacağımızdan Kimse...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye Olarak Sonuna Kadar Bu Kararın Karşısında Olacağımızdan Kimse...

34 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye olarak sonuna kadar bu kararın karşısında olacağımızdan kimse kuşku duymasın.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye olarak sonuna kadar bu kararın karşısında olacağımızdan kimse kuşku duymasın. Başkan Trump'ın attığı o imza gayrimeşru bir karardır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:09 Kaynak: AA

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