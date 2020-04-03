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Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik: "Ülkemiz bu salgın karşısında bütün tedbirleri yürürlüğe koyuyor, 17...
27 dakika önce
Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik: "Ülkemiz bu salgın karşısında bütün tedbirleri yürürlüğe koyuyor, 17 yılda sağlık alanında yaptıklarımız bizi daha hazırlıklı bir hale getirdi.
Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik: "Ülkemiz bu salgın karşısında bütün tedbirleri yürürlüğe koyuyor, 17 yılda sağlık alanında yaptıklarımız bizi daha hazırlıklı bir hale getirdi."
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 06:45 Kaynak: İHA
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