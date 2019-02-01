AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Venezualla'daki Olaylara Karşı Türkiye'nin Tavrına İlişkin ABD'deki...
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Venezualla'daki olaylara karşı Türkiye'nin tavrına ilişkin ABD'deki açıklamalar) İsimsiz olarak haberler çıkıyor.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
, "Venezualla'daki olaylara karşı Türkiye
'nin tavrına ilişkin ABD
'deki açıklamalar) İsimsiz olarak haberler çıkıyor. Kulis haberleri. biz bunlara tebellüğ etmeyiz. Biz bu mesajı almayız. Biz asıl hayal kırıklığına uğruyoruz. Dünyanın her tarafında demokrasi diyeceksiniz ve demokrasi için bu kadar, NATO içerisinde - başka alanlarda- beraber bedel ödeyeceksiniz, bir başka ülkeye geçici devlet başkanı atacaksınız."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:50 Kaynak: AA
Türkiye'nin Efsane İsmi Barış Manço, 20. Ölüm Yıl Dönümünde Anılıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığından IMF İddiasına Sert Yanıt
ABD'li Kadın Komedyen Amy Schumer, Sahneye Üstsüz Çıktı
2018 Yılında Dünyanın En Çok Altın Alan Ülkeleri Rusya ve Türkiye Oldu