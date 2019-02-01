Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Venezualla'daki Olaylara Karşı Türkiye'nin Tavrına İlişkin ABD'deki...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Venezualla'daki Olaylara Karşı Türkiye'nin Tavrına İlişkin ABD'deki...

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Venezualla'daki olaylara karşı Türkiye'nin tavrına ilişkin ABD'deki açıklamalar) İsimsiz olarak haberler çıkıyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Venezualla'daki olaylara karşı Türkiye'nin tavrına ilişkin ABD'deki açıklamalar) İsimsiz olarak haberler çıkıyor. Kulis haberleri. biz bunlara tebellüğ etmeyiz. Biz bu mesajı almayız. Biz asıl hayal kırıklığına uğruyoruz. Dünyanın her tarafında demokrasi diyeceksiniz ve demokrasi için bu kadar, NATO içerisinde - başka alanlarda- beraber bedel ödeyeceksiniz, bir başka ülkeye geçici devlet başkanı atacaksınız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:50 Kaynak: AA

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