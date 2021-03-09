AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Yarın Rasim Öztekin'in cenaze törenine Kültür Bakanı'mız, ben, Numan Bey ve Mahir Bey hep beraber katılacağız.... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Yarın Rasim Öztekin'in cenaze törenine Kültür Bakanı'mız, ben, Numan Bey ve Mahir Bey hep beraber katılacağız....

09.03.2021 21:47
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Yarın Rasim Öztekin'in cenaze törenine Kültür Bakanı'mız, ben, Numan Bey ve Mahir Bey hep beraber katılacağız. Türkiye'nin bu büyük sanatçısını son yolcuğuna uğurlamada hepimiz hazır olacağız."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Yarın Rasim Öztekin'in cenaze törenine Kültür Bakanı'mız, ben, Numan Bey ve Mahir Bey hep beraber katılacağız. Türkiye'nin bu büyük sanatçısını son yolcuğuna uğurlamada hepimiz hazır olacağız."

Rasim Öztekin, Ömer Çelik, AK Parti, Cenaze, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Yarın Rasim Öztekin'in cenaze törenine Kültür Bakanı'mız, ben, Numan Bey ve Mahir Bey hep beraber katılacağız.... - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Yarın Rasim Öztekin'in cenaze törenine Kültür Bakanı'mız, ben, Numan Bey ve Mahir Bey hep beraber katılacağız.... - Son Dakika
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