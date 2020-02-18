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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'un, Batı Trakya'yı ziyaretinde...
7 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'un, Batı Trakya'yı ziyaretinde Müslüman Türk azınlığa 'Müslüman Yunan Azınlık' demesi son derece yanlıştır.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:00 Kaynak: İHA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'un, Batı Trakya'yı ziyaretinde Müslüman Türk azınlığa 'Müslüman Yunan Azınlık' demesi son derece yanlıştır. Müslüman Türk azınlığın kimliğini inkar etmek kınanacak bir davranıştır." - ANKARA
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