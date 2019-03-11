AK Parti sözcüsü: S-400 eleştirileri mantıksız bir noktaya vardı
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin S-400 alımına gösterilen tepkinin "mantıksız bir noktaya vardığını" söyledi ve "müttefikler arasında işler konuşularak halledilir" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin S-400 alımına gösterilen tepkinin "mantıksız bir noktaya vardığını" söyledi ve "müttefikler arasında işler konuşularak halledilir" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:50
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