Son Dakika Haberleri: AK Parti sözcüsü: S-400 eleştirileri mantıksız bir noktaya vardı

AK Parti sözcüsü: S-400 eleştirileri mantıksız bir noktaya vardı

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin S-400 alımına gösterilen tepkinin "mantıksız bir noktaya vardığını" söyledi ve "müttefikler arasında işler konuşularak halledilir" dedi.

AK Parti sözcüsü: S-400 eleştirileri mantıksız bir noktaya vardı, System.String[]
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin S-400 alımına gösterilen tepkinin "mantıksız bir noktaya vardığını" söyledi ve "müttefikler arasında işler konuşularak halledilir" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:50 

Türkiye, Ömer Çelik, AK Parti, Ekonomi
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