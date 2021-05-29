AK Parti Süloğlu İlçe Başkanı Çolak: "Süloğlu için çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz" - Son Dakika

AK Parti Süloğlu İlçe Başkanı Veli Çolak, Süloğlu için çalışmalara hız kesmeden devam edildiğini bildirdi.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çolak, CHP'li Süloğlu İl Genel Meclis Üyesi Önder Cin'in köylerin ve ilçenin sorunlarını dile getirmek yerine partisinin TBMM'de görev yapan milletvekillerine özenerek kürsüde şov peşinde koştuğunu belirtti.

Cin'in Süloğlu ilçesi ve köylerinin sorunları ile güncel ihtiyaçlarına çözüm aramaktan uzak tavırlar içinde olduğunu, silkelenip halka verdikleri sözleri yerine getirmeleri gerektiğini aktaran Çolak, şunları kaydetti:

"İlçe teşkilatı olarak AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'nın bilgisi ve desteği ile Süloğlu Sulama Kooperatifi Başkanı ile sulama kanallarının yıpranmışlığını tespit ettik. Konu toplulaştırma çalışmalarının ardından acil olarak çözülecek.

Büyükgerdelli köyünün içinde düşen beton bloğu kaldırılıp dere temizliğini yaptırdık. Bunun yanı sıra Taşlısekban köy deresinin temizlenmesi, Sülecik köy göleti ile ilgili çalışmalar, Sülecik - Yağcılı köyleri arasındaki yolun yapımı ile ilgili adımın atılması, bu köyde yaşayanların ilçe merkezine gelmek için 12.5 kilometre kat ettikleri yolu 6.5 kilometreye düşürme çalışması, Akarder köyü cevizlik alanına güneş enerji sistemi kurulması, Geçkinli -Küküler köyleri arası yolun bakımı ve tamiri, ilçe merkezinde hasar gören köprünün yerine yenisinin yapılması ve İl Genel Meclisi üyesinin kendi köyü olan Keramettin köyünün elektrik hattının yenilenmesi gibi birçok çalışma gerçekleştirdik."

Çolak, Keramettin Köyü'nün girişine bulunan dar köprünün yapımının gerçekleştirilmesini programa aldırıldığını, Süloğlu için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini kaydetti.