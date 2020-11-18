AK Parti Suluova Gençlik Kolları fidan dikti - Son Dakika

AK Parti Suluova Gençlik Kolları üyeleri tarafından, 50 fidan toprakla buluşturdu

"Bir Fidan, Bir Nefes" Kampanyası kapsamında, Hürriyet Parkı'nda gerçekleşen etkinliğe katılan Belediye Başkanı Fatih Üçok, anlamlı etkinlik için İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Demir ve üyelerine teşekkür etti.

Kampanyaya belediye olarak memnuniyetle destek verdiklerini ifade eden Üçok, "Bunun adı toplumsal duyarlılık ve toplumsal hizmettir. Her bir gencin bir ağacı olacak ve o ağaca sahip çıkıp yetiştirecek. Yani bir canlıyı yaşatacak ve onun hazzını yaşayacak. Tüm gençlerimize tavsiye ediyorum. İnşallah bugün toprağa vereceğimiz fidanlar yeşerecek ve birer ağaç olacak. Sonuçta hep birlikte gölgesinde güzel vakitler geçireceğiz." diye konuştu

Konuşmaların ardından, çam ve çınar fidanları toprakla buluşturularak can suyu verildi.