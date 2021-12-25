AK Parti Suluova İlçe Başkanı Temel, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

AK Parti Suluova İlçe Başkanı Mustafa Temel, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektikleri fotoğrafları inceleyen Temel, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Temel, yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın Kars'ta bir grup gönüllünün oyuncak dağıtımı sırasında aralarına girerek oyuncak alan 75 yaşındaki Nadime Nine'nin "Mutluluk gözyaşları", sporda Mustafa Çiftçi'ye ait " Keyfim yerinde", haber kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun kahramanlar" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Seçmekte zorlandığı fotoğrafların kendisini hem duygulandırıp hem de gülümsettiğini belirten Temel, birbirinden değerli anların, güzel enstantanelerle tarihe not düşürüldüğünü vurguladı.

Temel, "Bu fotoğrafları çeken arkadaşların hepsini kutluyorum. Anadolu Ajansımıza böyle bir hizmete bizleri de kattığı için teşekkür ediyorum. Anadolu Ajansı dünyaya, ülkemize haberi en doğru ve hızlı şekilde veriyor. Gerçekten güvenilir, insanları tereddüte düşürmeyen yüzde 100 doğru haberi, dünyanın her yerine en güncel haliyle ulaştıran milli ajansımızla gurur duyuyoruz. Çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.