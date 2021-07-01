Ak Parti Suluova İlçe Başkanı Temel, esnafla buluştu - Son Dakika

Ak Parti Suluova İlçe Başkanı Mustafa Temel, ilçede faaliyet gösteren esnafla bir araya gelerek istişarede bulundu.

Fatih Caddesi'nde esnafın düzenlediği kahvaltı programına katılan Temel, Suluova esnafının her zaman destekçisi olduklarını söyledi.

Suluova esnafının her zaman birlik ve beraberlik içinde olduğunu dile getiren Temel, "Uzun ve zorlu bir salgın süreci sonrasında özlediğimiz günlere tekrar dönmenin verdiği mutlulukla yüzler gülüyor çok şükür. Esnafımızın her zaman destekçisi olmaya, gönüllerine dokunmaya, hemşehrilerimiz ile hemhal olmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Misafir bir yer, dokuz bırakır derler, umarım işleri de yürekleri gibi güzel, Hızır eli değmiş gibi bereketli olur. Rızkının peşinde koşan tüm esnaf kardeşlerimize hayırlı ve bol kazançlar diliyorum." ifadelerini kullandı.